26 yaşındaki isim İstanbul'a geldi! Fenerbahçe transfer haberleri

Futbol dünyasının yakından takip ettiği transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin Ali Koç ile gerçekleştirdiği bayrak değişimi, taraftarların transfer beklentisini arttırdı. Fenerbahçe'nin yeni sezona başlamadan önce hedeflerine yönelik gerçekleştireceği transferler, Sarı Lacivertli takımın taraftarları haricinde Türk futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe transfer haberleri arasında hangi futbolcular gündemde yer alıyor? İşte, günün transfer gelişmeleri

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ-28 HAZİRAN

OZAN TUFAN'A TERİM KANCASI

Galatasaray'dan yılın bombası… Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergileyen ve zaman zaman kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için Galatasaray harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim’in geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz ve 2.Başkan Abdurrahim Albayrak’la yaptığı görüşmede 23 yaşındaki oyuncunun ismini verdiği ve ‘Ozan kaliteli bir isim, alabiliyorsak alalım’ dediği öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetim, bu görüşmenin ardından Fenerbahçe’yle irtibata geçerek Ozan hakkında bilgi aldı. Bir Sarı-Lacivertli yöneticinin G.Saray’a, “Şu anda satmak gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yeni hocamız ne karar verir bilemeyiz. Olumsuz rapor verirse oturur konuşuruz” dediği ileri sürüldü. Galatasaray transfer komitesi şimdi Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu’nun vereceği kararı beklemeye başladı.

Fenerbahçe'den olumlu bir dönüş gelirse pazarlıklar başlayacak. G.Saray’ın Ozan Tufan için ayırdığı bütçe ise 2 milyon euro… Fenerbahçe’yle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, 2015 yaz transfer döneminde Bursaspor’dan Sarı-Lacivertliler’e 7 milyon euroya gelmişti.

F.Bahçe yönetimi Galatasaray’ın bu teklifini kabul ederse uzun bir aradan sonra iki takım arasında transfer gerçekleşecek.

ORTA SAHA İÇİN FRANSIZ ÇIKARMASI

Orta saha takviyesi için birkaç ismi listesine alan ve gizlilik içinde çalışmalarını sürdüren F.Bahçe için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.

L'Equipe gazetesinde yer alan haberde sarı-lacivertlilerin, Guingamp'lı orta saha oyuncusu Clement Grenier için devreye girdiğini hatta Fransız yöneticilerle masaya oturduğunu ileri sürdü.

"27 yaşındaki futbolcuyu isteyenler arasına F.Bahçe de dahil oldu" ifadesi kullanılan haberde Everton, Fulham, Newcastle ve Milan'ın da Grenier'i istediği kaydedildi. F.Bahçe'nin oldukça ısrarlı olduğunun altını çizen gazetede, 'Uygun bir rakama imza atılabilir' denildi.

İngiliz basınının da duyurduğu F.Bahçe'nin Granier hamlesi yeni bir olay değil. Sarı-lacivertli takımın eski hocası Aykut Kocaman'ın sezon bittiğinde hazırladığı listede Granier'in de olduğu bildirildi.

Kocaman'ın hazırladığı liste ile Damien Comolli'nin istediği oyuncuların hemen hemen aynı olması daha önce de duyulmuş ve Fransız sportif direktör de bunu doğrulamıştı.

Piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan orta saha, futbola Lyon'un altyapısında başladıktan sonra 2009-10'da A takıma çıktı.2016-17 sezonunda Roma'ya kiralanan Grenier, geçen sezonun devre arasında ise bonservissiz olarak Guingamp'ın yolunu tuttu.

FENERBAHÇE'DE BAS DOST SESLERİ

Yeni teknik direktörü Phillip Cocu ile bugün 3 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe’de transfer hareketliliği başlıyor. Sportif direktör Damien Comolli’nin bir süredir yürüttüğü transfer çalışmaları, Phillip Cocu’nun da göreve resmen başlamasıyla birlikte hızlandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe’nin Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lisbon’da forma giyen forvet oyuncusu Bas Dost ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Kulübü Sporting Lisbon ile davalık olan ve dosyası FIFA’da olan Hollandalı yıldız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtilirken, sportif direktör Damien Comolli’nin Dost transferini bitirmeye yakın olduğu bildirildi. Comolli, oyuncunun kulübü Sporting Lisbon ile görüşerek işi sıkı tutma hedefinde.

Phillip Cocu, imza töreninde yaptığı açıklamayla önce oyuncularını tanımaya çalışacağını belirtti. Sportif Direktör Damien Comolli ise transfer kesinleşmeden açıklama yapmayacaklarını ve görüştükleri isimlerin olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise kesinleşmeyen transferler hakkında açıklama yapmayacaklarını belirterek, "Gerek nazardan gerekse işin bozulmasından dolayı transfer bitmeden açıklamayacağız"

Geçen sezon epey tartışılan Mathieu Valbuena meselesinde ise Phillip Cocu'nun görüşü ortaya çıktı. Takım oyununu ön plana çıkaran Hollandalı teknik adamın, PSV'deki döneminde transfer etmek istediği Fransız yıldız konusunda menfi düşündüğü ortaya çıktı. BeIN Sports'un verdiği bilgiye göre Cocu, Valbuena için "satılabilir" raporunu verdi.

WİLSHERE İSTANBUL'DA

Habertürk'te yer alan habere göre uzun bir süredir oyuncu arayışlarını sürdüren başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli, takımdaki eksik bölgeler için temaslarını sürdürürken, orta sahaya yapılacak ilk takviyenin Jack Wilshere olduğu öğrenildi. Arsenal ile sözleşmesi sonra 26 yaşındaki yıldızın dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldiği ifade edildi. Cazip bir teklif sunulan İngiliz futbolcu, başkan Ali Koç, sportif direktör Comolli ve teknik direktör Cocu ile bir araya geldi. Tesisleri gezen Wilshere ile anlaşmanın an meselesi olduğu bildirildi. Arsenal altyapısından yetişen Wilshere, 2009-10 sezonunun devre arasında Bolton'a kiralandı. 2010 yılından 2016 yılına kadar Arsenal'de top koşturan Wilshere, 2016 yılında Bournemouth'a kiralanmıştı. Geçen sezon Premier Lig'de 20 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol attı, 3 de asist üretti. Wilshere, geçen sezon toplamda 40 maçta oynadı, 2 gol 7 asistlik performans sergiledi.