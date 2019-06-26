"Fenerbahçe'de mutluyum"
İtalyan basının iddialarına cevap veren sarı lacivertli basketbolcu, “İstanbul’da mutluyum ve niyetim Fenerbahçe’de kalmak” dedi.
GIGI Datome, F.Bahçe’de kalmak istediğini söyledi. İtalyan basının Ettore Messina’nın Datome’yi Olimpia Milano‘ya getirmeye çalıştığına dair iddialarda bulunmuştu. Avvenire’ye konuşan Datome ise “İstanbul’da mutluyum ve niyetim F.Bahçe‘de kalmak. Fakat gelecekte neler olur bilmiyorum” dedi. Geçen sezonu da değerlendiren İtalyan yıldız, “Takım arkadaşlarıma istediğim şekilde yardım edemedim. En iyi şartları
mızda mücadele edememek üzücü ama mazeret aramıyoruz. Yine de gurur duyuyorum çünkü sonuna kadar savaştık” diye konuştu.
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