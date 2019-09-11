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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
11.09.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de milli sevinç

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Fenerbahçe’de milli takımlarda yer alan oyuncuların sergiledikleri performanslar teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe’de milli takımlarda yer alan oyuncuların sergiledikleri performanslar teknik ekibin yüzünü güldürdü. Vedat Muriç, Ozan Tufan ve Deniz Türüç, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde oynanan karşılaşmalarda gol atarak, ülkeleri adına önemli galibiyetler alınmasına katkı sağladı.

A Milli Takım’ın Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda oynadığı Andorra ve Moldova maçlarında Ozan Tufan ve Deniz Türüç’ün performansları göz doldurdu. Andorra maçında sonradan oyuna girerek galibiyet golünü atan Ozan Tufan, Moldova maçında da 90 dakika oyunda kalarak etkili bir performans ortaya koydu. Deniz Türüç ise Moldova maçında serbest vuruştan bir gole imza atarak milli takımın kritik deplasmandan üç puanla ayrılmasına katkı sağladı. Deniz Türüç bu golle birlikte milli takım formasıyla ilk golünü atmış oldu.

Fenerbahçede Mehmet Ekici depremi Resmen...
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici depremi! Resmen...

KOSOVA’DA VEDAT MURİÇ RÜZGARI

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda mücadele eden Kosova’da Vedat Muriç rüzgarı esiyor. Cumartesi günü oynanan ve Kosova’nın Çek Cumhuriyeti’ni 2-1 yendiği karşılaşmada bir gol atan Muriç, dün oynanan İngiltere maçında da takımın en iyi oyuncusuydu. Kosova’nın deplasmanda İngiltere’ye 5-3 yenildiği karşılaşmada penaltıdan bir gol atan Muriç, diğer iki golün de asistini yaparak karşılaşmayı 1 gol 2 asist ile tamamladı. Bu performansıyla birlikte 25 yaşındaki oyuncu, milli maç haftasını 2 gol 2 asistlik performans ile noktaladı.

Fenerbahçede milli sevinç

Fenerbahçede milli sevinç

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