Fenerbahçe'de Michael Frey takım arıyor
Sezonun en büyük hayal kırıklığı yaratan transferlerinden olan İsviçreli forvet gözden çıkartıldı.
Teknik direktör Ersun Yanal, Trabzon maçından sonra Kasımpaşa karşısında da Frey’i kadroya almamıştı.
Oyuncunun menajerine, kendilerine kulüp bulmaları yönünde mesaj gönderildiği öğrenildi.
24 yaşındaki oyuncu 2.4 milyon Euro’ya Zürih’ten transfer edilmişti. Frey, 22 resmi maçta 4 gol kaydetti.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle