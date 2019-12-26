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Futbol
26.12.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'ye piyango!

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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'ye piyango!

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, kadro kalabalık olduğu için TFF’ye bildirilen listede yer almamıştı ama işler değişti...

Fenerbahçe'de yeni bir Mehmet Ekici dönemi başlayabilir...

Bir anlamda kadro dışında kalan gurbetçi futbolcunun sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. 29 yaşındaki orta saha oyucusuyla yolların ayrılması beklenirken, Ersun Yanal sürpriz bir şekilde sezonun ikinci yarısında Ekici’yi kullanabileceğini yönetime iletmişti.

Fanatik'in haberine göre; başarılı futbolcu ile de bir görüşme yapılacak. Buradaki tavrına göre, Mehmet Ekici’nin adı ara transfer döneminde kadroya eklenecek ve yeni sözleşme de gündeme gelecek.

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Fenerbahçede Mehmet Ekiciye piyango

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