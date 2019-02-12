Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku
Fenerbahçe'de Kayserispor maçında aldığı darbe sonucunda sakatlanan Mehmet Ekici, Konyaspor maçında oynayamayacak. Ekici, Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılacak. Yıldız oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak olması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü'nden konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
Mehmet Ekici’nin Kayseri maçında sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu, geçmeyen ağrıları neticesinde bugün yapılan MR tetkiklerinde kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edilip, tedavisine başlanmıştır.
Saruı-lacivertliler Mehmet Ekici'nin Kayserispor maçındaki sözlerine de atıf yaptı.
Mehmet Ekici’nin Kayseri maçında sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu, geçmeyen ağrıları neticesinde bugün yapılan MR tetkiklerinde kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edilip, tedavisine başlanmıştır. https://t.co/1V57pA2CVL— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 12 Şubat 2019
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