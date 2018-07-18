Fenerbahçe'de Mehmet Ekici depremi
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de hem maç eksiği hem de sakatlıklar yüzünden fazla forma şansı bulamayan Mehmet Ekici, yeni sezon öncesi de şanssızlık yaşadı.
Geçtiğimiz sezonun müzmin sakatı olan Mehmet Ekici, yeni sezon öncesi de şanssızlık yaşadı. Ağır idman temposunu kaldıramayan başarılı orta saha oyuncusu adalesindeki ağrılarının artması nedeniyle son iki günde antrenmanlara katılamadı.
Mehmet Ekici’nin bugünkü Fulham mücadelesinde oynaması beklenmiyor.
Damien Comolli'den gündeme dair önemli açıklamalar...
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