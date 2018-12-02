Fenerbahçe'de mecburi değişiklik! Orta saha sürprizi...
Sarı-lacivertliler konuk edeceği Kasımpaşa’yı yenerek ligde de çıkışa geçmek istiyor. Koeman’ın kadroda mini bir revizyon yapması bekleniyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyerek moral bulan Fenerbahçe'de gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Süper Lig'de bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan Kanarya, yarın Ülker Stadı'nda konuk edeceği rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.
Başakşehir'in yenildiği, Beşiktaş ile Galatasaray'ın birbiri ile oynayacağı haftada alınacak 3 puanın önemine vurgu yapan teknik heyet, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.
ISLA ORTA SAHAYA
Öte yandan kadroda yine değişiklik bekleniyor. Erwin Koeman'ın Kasımpaşa karşısında iyilişen Şener Özbayraklı'yı yeniden sağ beke monte edip, Mauricio Isla'yı orta sahada görevlendireceği gelen haberler arasında.
Sakatlığı geçen Mehmet Topal da forma savaşına katılırken, tek ya da çift forvetle mi sahaya çıkılacağı ise merak konusu. Frey'in Zagreb maçında ileri uçta etkisiz kalması nedeniyle teknik heyet, Slimani'yi yeniden onbire dahil etmeyi de değerlendirmeye aldı. (Fotomaç)
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