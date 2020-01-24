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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2020 - 09:52,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Max Kruse'den son dakika transfer açıklaması! Ayrılık...

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Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin adı transfer dedikodularına karışırken tecrübeli isimden bu konu hakkında flaş bir açıklama geldi.

Alman futbolcu Max Kruse için Real Betis iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Bayer Leverkusen ve Leicester ile adı anılan Max Kruse için Real Betis de devreye girdi.

31 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe yönetimine ayrılmayı düşünmediğini ilettiği öğrenildi. Kruse, "İyi bir hava yakaladık. Şampiyonluğa kenetlenmiş durumdayız. Bu havayı bozmak istemiyorum. Türkiye Ligi'nde şampiyonluk yaşamak, kariyer hedeflerimden biri" dedi. (Sabah)

Fenerbahçe satmadan futbolcu alamaz | Transfer Haberleri
Fenerbahçe satmadan futbolcu alamaz | Transfer Haberleri
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