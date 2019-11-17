Fenerbahçe'de Max Kruse için kritik gün!
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor ile oynanacak maç öncesi tüm gözler Max Kruse'ye çevrildi...
Fenerbahçe'de Max Kruse'nin durumu henüz kesinlik kazanmadı. Vedat Muric'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle gözler Kruse'ye çevrilmişti.
YANAL'IN GÖZÜ ONDA
Alman forvetin salı günkü antrenmanda deneneceği ağrı hissetmemesi durumunda Malatya maçı kadronu alınacağı bildirildi.
Aksi halde Kruse'nin tedavisine kaldığı yerden devam edilecek.
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