Fenerbahçe'de Max Kruse, Beşiktaş derbisinde kendisini affettirecek

Ligde geçen hafta lider Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmada sahada adeta uyur gezer gibi dolaşan Max Kruse’nin yönetim tarafından uyarılacağı iddiası ortaya atılırken, Alman futbolcu bu durumu maç eksiği olmasına bağladı.

Durgunluğunun sadece ağır bir sakatlıktan çıkmış olmasından kaynaklandığını söyleyen Kruse’nin, Beşiktaş maçında oynamayı çok istediği belirtildi. 6 hafta futbol oynayamayan bir oyuncunun hemen form tutmasının mümkün olmadığını ifade eden tecrübeli futbolcu, son iki antrenmanda takımın en hırslı ve istekli isimleri arasında yer aldı.

Bu sezon forma giydiği 10 maçta 34 şut atan Kruse bunların sadece 10’unda isabet sağlarken, 1 gol atabildi.

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