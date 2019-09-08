Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sakatlandı!
Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı. Brezilyalı futbolcunun aldığı darbe sonucu ağrısı devam ederse tetkik sonuçlarına bakılacak.
Marsilya'dan büyük uğraşlarla transfer edilen ve Bursaspor maçında ilk defa sarı-lacivertli formayı giyen Luiz Gustavo sakatlandı.
Tedbir amaçlı oyundan çıkarıldığı öğrenilen tecrübeli futbolcunun, maç sonrasında sağlıklı bir şekilde yürüyerek çıkışa yöneldiği gözlendi. Gustavo'nun şikayeti olursa tetkiklerine bakılacak.
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