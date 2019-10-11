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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Kruse idmanda çıldırdı, gol şov yaptı

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Bir türlü gol sevinci yaşayamayan Max Kruse, antrenmanlarda coştu. Alman yıldız, son iki idmanda oynanan çift kale maçlarda peş peşe fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe’nin bu sezonki 10 numarası olan Kruse, arkadaşlarına yaptığı servisler ve 5 asistlik performansıyla göz doldurdu. Ancak Alman futbolcu, paslarındaki kaliteyi şutlarında yakalayamadı.

Tecrübeli oyuncunun ilk 7 haftadaki 23 şut denemesinden de gol çıkmadı. Max Kruse, bu şanssızlığını kırmak için kolları sıvadı. Alman yıldız idmanlarda bireysel olarak son vuruş ve şut çalışması yapıyor.

Kruse, bunun meyvelerini almaya da başladı. Başarılı oyuncu, önceki akşamki ve dünkü antrenmanlarda oynanan çift kale maçlarda gol şov yaptı. Tecrübeli yıldız, peş peşe ağları havalandırdı. Kruse’nin bu performansı, Ersun Yanal’ı fazlasıyla mutlu etti. Başarılı futbolcu, antrenmanlardaki formunu maçlara da taşımaya kararlı.

Fenerbahçede Kruse idmanda çıldırdı, gol şov yaptı

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