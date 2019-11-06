Fenerbahçe'de Kruse için karar günü
F.BAHÇE’de sakatlığı nedeniyle 3 maçtır forma giyemeyen Max Kruse’nin Kasımpaşa karşısında oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak.
Düne kadar özel program dahilinde çalışan Alman futbolcu, bugün takımla idman yapabilirse, cuma günü forma giyebilecek. Sakatlık problemi yaşayan diğer oyuncular Isla, Hasan Ali, Emre ve Dirar ise Kasımpaşa maçında forma giyebilecek.
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