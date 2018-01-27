Fenerbahçe'de kritik Divan! Aziz Yıldırım ve Ali Koç...

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"Gittiğim her yerde çok büyük sevgi, saygıyla karşılandım ve insanların benden beklentisini gördüm. 2015'ten sonra Aziz Yıldırım'ın yönetim kuruluna girme davetine icabet edemedim ve o gün de zamanı geldiği zaman elimi taşın altına sokacağımı söylemiştim. Sürdürülemez mali yapı, tahminimden daha önce adım atmama yol açtı. Yargıtay kararını neden beklemediğimi soranlar oldu, saygıyla karşılıyorum"

"Yargıtay kararı bir sürecin sonu değil, bir üst mahkeme. Bu süreç yarın da bitebilir, üç sene sonra da bitebilir. Seçildiğimiz zaman bu haklı davamızı sonuna kadar savunacağımızı söylemek istiyorum. Müsterih olun, bizlere inanın. Sayın başkanımız da Silivri'de ve Mart 2017 sayısında da dile getirdiği gibi, "Tasarruflarımızda Yargıtay kararının bir önemi kalmamıştır" sözleri var. Bu açıklamalardan sonra da değerlendirmelerimi yaptım. Büyük finansal dengesizlik ve borç sarmalının devam ettiğini gördüğüm için böyle bir karar aldım. Finansal bağımsızlığımızı kaybedebiliriz. Mevcut durum, sürdürülebilir bir durum değildir"

"Seçim sürecine girmişken müsadenizle bizi rahatsız eden 3 noktayı sizlere söylemek istiyorum. Kulübümüzün personeli biz seçildiğimiz takdirde bütün personeli işten çıkartacağımız söyleniyor. Personelin korkmasına gerek yok."

"Amatör branşlarla ilgili düşüncelerimi söylemiştim. Seçilirsem bu branşları kapatacağımız söyleniyor. Bunun aksine desteğimiz daha da artacaktır. Diğer kulüplerden fersah fersah öndeyiz ve bu böyle devam edecek. Mümkün olan biri engelliler diğeri ise e-spor şubesi... Bunu sizlerin takdirine sunmak önceliğimiz."

"Üye yapma ve aidat ödenmesi. Üye yapılması ve yüksek sayıda üyelerimizin aidatlarının başkaları tarafından ödenmesi. Bu süreçte, kulüp üyelerinin ailelerinin aidatlarının ödenmesi son derece sakıncalıdır.

"Personelimizi ve sporcuları bunlara ait etmek kulübümüzün çıkarına değildir."

MEHMET ALİ AYDINLAR AÇIKLAMASI

"Mehmet Ali Aydınlar ile ekibimin görüştüğü iddia edildi. Bu doğru değildir. Ne ben ne de ekibin Mehmet Ali Aydınlar ile 1 Kasım 2013 tarihinde ne söylediysem bugün yine arkasındayım. Benim bu konuda fikrim değişmedi ne dediysem arkasındayım."

Fenerbahçe TV'de reklam filmi yayınlanmadı diye haberler dolaşıyor. Bunlar doğru değildir. Böyle bir talebimiz olmadı belki ilerde olabilir. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Sarı-lacivertli kulübün olağan genel kurulunun 26-27 Mayıs'ta çoğunluk sağlanması halinde yapılacağını, çoğunluk sağlanmaması durumunda ise 2-3 Haziran tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın düzenleneceğini açıkladı.