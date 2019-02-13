Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden alınan bilgiye göre teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zenit maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular salonda gerçekleştirilen egzersiz hareketlerinin ardından sahaya geçerken antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdü.
21 yaş altı takımın katılımıyla yapılan hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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