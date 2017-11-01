Fenerbahçe'de kontrollü oyun, kontrolsüz defans

Bu sezon geride kalan 10 haftada özellikle deplasman maçlarında kontrollü oyunu tercih eden Kocaman, Kadıköy'de ev sahibi olarak sahaya çıktığı karşılaşmalarda da kafasındaki oyun planını çok bozmuyor. Son olarak Kayserispor ile oynanan maçta 3-1 öne geçtikten sonraki oyuncu değişiklikleri, özellikle Fransız yıldız Valbuena'yı yine oyundan alması ve maçın 3-3 gelmesi Kocaman'a yönelen eleştiri oklarını çoğaltıyor.

Aykut Kocaman ne kadar da kontrollü oyun, defansif anlayışı takımına uygulamaya çalışsa da, Sarı lacivertli ekip kalesinde gollere engel olamıyor. Fenerbahçe şampiyonluk için yarıştığı takımlardan daha fazla gol yemiş durumda. Fenerbahçe 10 hafta sonunda kalesinde 15 gol görürken, lider Galatasaray 8 gol, Medipol Başakşehir 13 gol, Beşiktaş ise 11 golü kalesinde gördü. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon aynı dönemde kalesinde 10 gol görürken, şampiyon olduğu son sezon olan 2013-2014 sezonunda ilk 10 haftada kalesinde sadece 11 gol görmüştü.