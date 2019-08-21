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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.08.2019 - 08:51, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Kolarov'un alternatifi Raphael Guerreiro! Anlaşma sağlandı... | Transfer Haberleri

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Fenerbahçe'de Kolarov'un alternatifi Raphael Guerreiro! Anlaşma sağlandı... | Transfer Haberleri

Fenerbahçe transferi yılan hikâyesine dönen Kolarov’u alamazsa alternatifi hazır. Borussia Dortmund'la bir yıllık sözleşmesi kalan 25 yaşındaki Portekizli sol bek, sarı-lacivertli formayı giymeye hazır. Alman kulübü ile görüşmeler olumlu sonuçlanırsa imzalar atılacak. Eylül'e yetişmezse 1 Ocak'ta transfer bitecek

Transfer sezonunun başından bu yana Kolarov'la yatıp Kolarov'la kalkan Fenerbahçe, B planını hazırladı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Borussia Dortmund forması giyen 25 yaşındaki Portekizli sol bek Raphael Guerreiro ile anlaşma sağlandı. Portekiz Milli Takım forması da giyen oyuncu sarılacivertli formayı giymeye hazır olduğunu iletti. Yönetim şimdi oyuncu ile bir yıllık daha sözleşmesi olan Alman kulübü ile orta yolu bulmaya çalışıyor.

TRANSFERDE SON GÜN 2 EYLÜL

Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa imza 2 Eylül'de sona erecek ilk transfer dönemine yetişecek. Aksi halde Ocak ayındaki ikinci transfer döneminde imzalar atılacak. Fenerbahçe, Roma forması giyen Kolarov'la her konuda anlaşırken, kulübü Roma'nın bonservis talebi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

Sırp yıldızın takımıyla oynadığı maçlarda attığı goller de transferin zora girmesinde etken oldu. Transferin biteceği 2 Eylül'e kadar iki oyuncudan biri sarı lacivertli formayı giyecek.

Guerreiro, geçen sezon Bundesliga'da 23 maça çıktı. 2 gol 6 asistle oynadı. Toplamda 32 resmi maçta 6 gol, 6 asist yaptı.

Fenerbahçede Kolarovun alternatifi Raphael Guerreiro Anlaşma sağlandı... | Transfer Haberleri

Fenerbahçede Kolarovun alternatifi Raphael Guerreiro Anlaşma sağlandı... | Transfer Haberleri

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