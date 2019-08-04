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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Kolarov bitti bitiyor

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Fenerbahçe'de Kolarov bitti bitiyor

Sırp futbolcunun transferinde sona yaklaşıldı.

Sarı lacivertliler, Aleksandar Kolarov’da mutlu sona çok yakın. Yıldız oyuncuyla el sıkışan yönetim, Roma Kulübü’nün inadını da büyük ölçüde kırdı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da çok istediği başarılı futbolcunun son pürüzler giderildikten sonra resmi imzayı atacağı ifade edildi.

Fenerbahçe, transferi için uzun bir süredir çaba sarf ettiği Aleksandar Kolarov’un transferinde nihayet mutlu sona ulaşıyor... 33 yaşındaki yıldız futbolcu ile anlaşmaya varan sarı lacivertlilerin, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İtalya Serie A ekibi Roma Kulübü’nü de büyük ölçüde ikna ettiği bildirildi. F.Bahçe yönetiminin, anlaşma sağladığı Sırbistan Milli Takımı’nın da formasını giyen Kolarov’u önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Lille’e karşı 90 dakika oynadı

Sarı lacivertli yetkililerin transferini bitirmek üzere olduğu Kolarov, dün Roma’nın Lille’i 3-2 yendiği hazırlık mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın kadrosunda görmek istediği tecrübeli futbolcu, dün oynanan müsabakada diri görüntüsüyle
dikkat çekerken, maçın tek sarı kartını gördü. Roma Kulübü, önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kolarov’un bir taraftarın formasını imzalarken çekilmiş görüntüsünü sosyal medyadan paylaşırken, ‘güle güle’ anlamında gelen el sallama emojisi kullanmıştı.

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