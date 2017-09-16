Fenerbahçe'de, Kocaman değişim! İşte son karar...

Fenerbahçe, ligde geride kalan 4 haftada rakip fileleri 8 kez sarstı. Ancak bu gollerin çoğu duran toptan geldi. Sarı-Lacivertliler, rakip kalede akan oyunda pozisyon üretmekte fazlasıyla zorlandı.
Aykut Kocaman, 3-2’lik Başakşehir yenilgisinin ardından sistem değişikliği için denemelere başladı. Kocaman, hafta boyunca antrenmanlardaki maçlarda as takımı çift forvetle oynattı.
KONYA'DA İŞE YARADI
Roberto Soldado ve Vincent Janssen, kısa sürede birbirleriyle uyum yakalayarak başarılı bir performans sergiledi. Yeni sistemin her iki golcünün de formunu yükseltmesi sonrası Aykut Kocaman, Aytemiz Alanya maçına çift forvetle çıkma kararı aldı.
52 yaşındaki teknik adam, önemli başarılara imza attığı Konyaspor’daki kariyerine kötü başlamış, iki golcülü taktiğe geçiş yaptıktan sonra takımı büyük bir çıkış yakalamıştı.
DİRAR KULÜBEYE
Sarı-Lacivertliler yıllardır 4-2-3-1 taktiğiyle sahaya çıkıyor, tek forvetli sistemlerden vazgeçmiyordu. Eğer Aykut Kocaman sonradan kararını değiştirmezse, Fenerbahçeli taraftarlar uzun süredir görmek istedikleri çift forvetli 11’i yarınki Aytemiz Alanya deplasmanında izleme fırsatı bulacak.
Sistem değişikliği, Nabil Dirar’ı vuracak. Faslı futbolcunun yarın kulübeye geçmesi ve orta sahanın sağında Giuliano’nun oynaması bekleniyor. (Fanatik)