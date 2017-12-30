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Fenerbahçe’de kocaman 2 sorun

Sarı lacivertlilerin göndermek istediği Hollandalı, zorluk çıkarıyor. Aykut Kocaman’ın tavır aldığı Ozan’ın Antalya kampına götürülüp götürülmeyeceği ise hâlâ netleşmedi.

Ahmet ERCANLAR
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Fenerbahçe’de, 4 Ocak Perşembe günü başlayacak devre arası kampı öncesi Robin van Persie ve Ozan Tufan’ın durumlarının ne olacağı belirsizliğini koruyor. Aykut Kocaman’ın kampa götürmeyi düşünmediği Hollandalı futbolcu, kendisini göndermek isteyen sarı lacivertli yönetime zorluk çıkarıyor. Feyenoord’un ilgilendiği iddia edilen Van Persie için şu ana kadar gelen bir teklif yok. Lisansını askıya alma ihtimali ise hukuki nedenlerle zor görünüyor.

Geriye bir tek olasılık kalıyor; parasını ödeyip göndermek. Ancak, sözleşmesinde çok sayıda bonus maddesi bulunan Van Persie’nin nasıl ikna edileceği bilinmiyor.

OZAN TELEFONLARINI KAPATTI

Aykut Kocaman’ın as takımda düşünmediği Ozan Tufan’ın Antalya kampına götürülüp götürülmeyeceği de henüz netleşmedi. Tecrübeli çalıştırıcının, ikinci yarıda zaman zaman yararlanmayı düşündüğü genç oyuncuyu kamp kadrosuna alma olasılığı yüksek. Telefonlarına ulaşılamayan Ozan ise bu konudaki sessizliğini sürdürüyor.

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