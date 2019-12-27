MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Kjaer sesleri! | Transfer Haberleri
GeriFutbol Fenerbahçe'de Kjaer sesleri! | Transfer Haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.12.2019 - 12:18,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Kjaer sesleri! | Transfer Haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Kjaer sesleri! | Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de devre arası transferi dönemi için çalışmalar sürerken ortaya farklı isimler atılmaya devam ediyor. Gündeme gelen son isim sarı lacivertlilerin eski yıldızı Simon Kjaer oldu.

Fenerbahçe’nin stoper için 1 numaralı hedefi Simon Kjaer.

Sevilla, sezon başında Danimarkalı oyuncuyu Atalanta’ya kiraladı. Ancak burada Gasperini’nin sistemine uymayan başarılı savunmacının ara transfer döneminde İspanyol ekibine geri dönmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, bu gelişme yaşandıktan hemen sonra Kjaer’i kiralamak için harekete geçecek.

Fenerbahçe için Faouzi Ghoulam iddiası | Transfer haberleri
Fenerbahçe için Faouzi Ghoulam iddiası | Transfer haberleri

Volkan Demirel, kasım ayında İtalya’ya giderek eski takım arkadaşıyla görüşmüş ve olumlu yanıt almıştı. Comolli’nin önümüzdeki günlerde Sevilla’daki meslektaşı Monchi ile bir araya gelerek işi bitirmesi bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle