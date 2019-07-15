Fenerbahçe'de Kelsey Plum uzatmadı! Stokes'un sözleşme detayı...
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda cevap arayan, “Kelsey Plum kalacak mı, gidecek mi?” sorusunun yanıtı netleşti.
SPOR ARENA ÖZEL - FATİH SABOVİÇ
Başkan Vekili ve Kadın Basketbol Şube Sorumlusu Semih Özsoy ile Kadın Basketbol Şube Yardımcısı Yönetici Metin Sipahioğlu önderliğinde yüzde 30 bütçe daralmasına rağmen başarılı adımlar ve pazarlıklara imza atan sarı-lacivertliler, Kelsey Plum’a da gelecek sezon için teklifte bulundu.
Ancak başarılı basketbolcunun, geçen sezon aldığı ücretin altında yapılan teklifi kabul etmediği öğrenildi.
Plum’un Fenerbahçe’nin teklifine olumlu yanıt vermemesinde maddiyatın yanı sıra full sezon bir takımda oynamak istememesini belirtmesi de geleceği açısından belirleyici oldu.
Sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun full sezon forma giymeye sıcak bakmaması ve yeni öneriyi onaylamaması üzerine görüşmeleri rafa kaldırdı.
STOKES'UN SÖZLEŞMESİNDE İNDİRİM!
Kadın basketbol takımında çok önemli bir hamle de Kiah Stokes’un sözleşme yenilemesiyle atıldı.
Stokes, geçen sezon A Milli Takım’da oynayıp yerli statüsünde forma giyme hakkı kazansaydı, Fenerbahçe ile otomatik uzayacak kontratındaki ücretin yüzde 40’ı altına ikna edilip, uzun bir pazarlık süreci sonrası takımda tutuldu.
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