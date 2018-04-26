Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa'yla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen basına kapalı antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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