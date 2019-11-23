Fenerbahçe'de karar verildi! Hasan Ali ve Tolga Ciğerci...
İç transferde önemli adımlar atmaya hazırlanan Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, iç transferde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
Yabancı sınırının düşeceğini hesaplayan Kanarya, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı.
Hasan Ali Kaldırım'ın 3+1, Tolga Ciğerci'nin ise 2+1 yıllık kontratlara imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin bu iki yerli isimle sözleşme uzatma görüşmelerini kısa sürede olumlu şekilde tamamlayacağı ve resmen açıklayacağı kaydedildi.
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