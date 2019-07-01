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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
01.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de karar haftası

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Fenerbahçe'de karar haftası

Sarı lacivertlileri transferde hareketli günler bekliyor.

Garry Rodrigues, Luiz Gustavo, Ljubomir Fejsa ve Simon Kjaer’in transferleri ile satılmaları planlanan Eljif Elmas ve Jailson’un durumlarının bu hafta netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de önümüzdeki bir haftalık süreç transfer yönünden hareketli geçecek. İran’ın Esteghlal Kulübü’nden 850 bin Euro’ya alınan Allahyar Sayyadmanesh, dün itibariyle 18 yaşına bastı. Genç golcüyle 1-2 gün içinde 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Emre Belözoğlu, Murat Sağlam ve Max Kruse’yi de renklerine bağlayan sarı lacivertlilerde önümüzdeki hafta transferleri netleşecek isimler ve son durumları şöyle:

GARRY RODRIGUES

MENAJERLER tarafından önerilen eski Galatasaraylı futbolcu ile görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Sarı lacivertliler, Al Ittihad’dan yılda 4 milyon Euro alan Rodrigues’e, bu parayı veremeyeceğini bildirdi. Suudi Arabistan kulübü, beklediği verimi alamadığı 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı kabul etti.

LUIZ GUSTAVO

TAKIMDAN ayrılan Mehmet Topal’ın yerine düşünülen ilk isim olan Benficalı Ljubomir Fejsa gelmeye hazır. Ancak sportif direktör Damien Comolli, bu mevkide Marsilyalı Luiz Gustavo’nun daha faydalı olacağı görüşünde. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu transfer edilirse Fejsa’dan vazgeçilecek.

ELJIF ELMAS

UEFA kuralları gereği sattığı kadar almak zorunda olan Fenerbahçe, transfer edeceği futbolcuların parasını Eljif Elmas ve Jailson’u satarak karşılamayı planlıyor. Çok sayıda kulübün istediği Elmas’a en az 15 milyon Euro, Jailson’a da 7-8 milyon Euro fiyat biçiliyor

SIMON KJAER

SAVUNMA için adı geçen futbolcular arasında yer alan Simon Kjaer’e teklif yapılıp yapılmayacağını Sevilla Kulübü’nün tutumu belirleyecek. İspanyol ekibi iki yıl önce Fenerbahçe’den 12.5 milyon Euro’ya aldığı Danimarkalı stoperi kiralamayı kabul ederse, transferi için harekete geçilecek.

ALEKSANDAR KOLAROV

ROMA’nın sol beki Aleksandar Kolarov konusundaki son gelişmeler, transferin zora girdiğini gösteriyor. Yönetimin adım atması için şartlar oluşturulmuş ama ‘bekleme modu’na geçilince İtalyan kulüpleri yüksek tekliflerle devreye girdi.

 

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