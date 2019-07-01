Fenerbahçe'de karar haftası
Sarı lacivertlileri transferde hareketli günler bekliyor.
Garry Rodrigues, Luiz Gustavo, Ljubomir Fejsa ve Simon Kjaer’in transferleri ile satılmaları planlanan Eljif Elmas ve Jailson’un durumlarının bu hafta netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe’de önümüzdeki bir haftalık süreç transfer yönünden hareketli geçecek. İran’ın Esteghlal Kulübü’nden 850 bin Euro’ya alınan Allahyar Sayyadmanesh, dün itibariyle 18 yaşına bastı. Genç golcüyle 1-2 gün içinde 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Emre Belözoğlu, Murat Sağlam ve Max Kruse’yi de renklerine bağlayan sarı lacivertlilerde önümüzdeki hafta transferleri netleşecek isimler ve son durumları şöyle:
GARRY RODRIGUES
MENAJERLER tarafından önerilen eski Galatasaraylı futbolcu ile görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Sarı lacivertliler, Al Ittihad’dan yılda 4 milyon Euro alan Rodrigues’e, bu parayı veremeyeceğini bildirdi. Suudi Arabistan kulübü, beklediği verimi alamadığı 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı kabul etti.
LUIZ GUSTAVO
TAKIMDAN ayrılan Mehmet Topal’ın yerine düşünülen ilk isim olan Benficalı Ljubomir Fejsa gelmeye hazır. Ancak sportif direktör Damien Comolli, bu mevkide Marsilyalı Luiz Gustavo’nun daha faydalı olacağı görüşünde. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu transfer edilirse Fejsa’dan vazgeçilecek.
ELJIF ELMAS
UEFA kuralları gereği sattığı kadar almak zorunda olan Fenerbahçe, transfer edeceği futbolcuların parasını Eljif Elmas ve Jailson’u satarak karşılamayı planlıyor. Çok sayıda kulübün istediği Elmas’a en az 15 milyon Euro, Jailson’a da 7-8 milyon Euro fiyat biçiliyor
SIMON KJAER
SAVUNMA için adı geçen futbolcular arasında yer alan Simon Kjaer’e teklif yapılıp yapılmayacağını Sevilla Kulübü’nün tutumu belirleyecek. İspanyol ekibi iki yıl önce Fenerbahçe’den 12.5 milyon Euro’ya aldığı Danimarkalı stoperi kiralamayı kabul ederse, transferi için harekete geçilecek.
ALEKSANDAR KOLAROV
ROMA’nın sol beki Aleksandar Kolarov konusundaki son gelişmeler, transferin zora girdiğini gösteriyor. Yönetimin adım atması için şartlar oluşturulmuş ama ‘bekleme modu’na geçilince İtalyan kulüpleri yüksek tekliflerle devreye girdi.
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