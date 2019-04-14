Fenerbahçe'de kaptanlardan provokasyon uyarısı ve galibiyet sözü

Sezon başından bu yana her maçta takıma olan desteklerini gösteren taraftarlara borçlu olduklarını ve ezeli rakiplerine karşı ezici üstünlüklerini sürdürmeleri gerektiğine vurgu yapan kaptan Volkan Demirel, “Bize her zaman destek olan taraftarımızın önünde kazanmaktan başka bir amacımız yok. Önceki maçlarda olduğu gibi sahamızda rakibimizi bir kez daha yenerek taraftarlarımıza olan borcumuzun bir kısmını kapatmak istiyoruz. Takım olarak bunu başaracak güce ve kaliteye sahibiz” dedi.



“GERGİNLİKLERE DİKKAT”

Volkan Demirel özellikle takıma yeni katılan isimleri uyarıp, “Daha önce bu gibi derbilerde gerginlikler çok fazla oldu. Yılların verdiği galibiyet alamama gerginliği saha içerisinde çok farklı noktalara gelebiliyor. Bu da birebir oyun kalitesini etkiliyor. Provokasyona yol açıyor. Kendimize hakim olup, dikkat etmemiz gerekiyor. Biz oyunumuzu oynayıp onları her zamanki sonuca yani artık gelenekleşmiş olana ulaşacağız” diye konuştu.



Topal ve Kaldırım’dan mesaj: Puan durumuna güvenmesinler

Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım da toplantıyı, “Ligdeki konumumuz ne olursa olsun, Kadıköy’de derbinin tek favorisi her zaman Fenerbahçe’dir. Bu karşılaşmanın camiamız için önemi çok büyük, gereken özeni gösterirsek Galatasaray’ı bir kez daha yenmememiz için hiçbir neden yok. Rakibimiz burada galibiyet tatmadı. Puan durumlarına hiç güvenmesinler! Bu yıl da onlara galibiyet yaşatmayacağız” ifadeleriyle noktaladı.

Toplantı sonrası, tüm futbolcular geleneğin devam edeceği yönünde birbirlerine söz verdiler.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN GALİBİYET YEMİNİ

Fenerbahçe’de, Galatasaray derbisi öncesi kaleci Volkan Demirel ve Harun Tekin de bir görüşme gerçekleştirdi.



Kaptan Volkan, saha içi ve dışında diyaloglarının çok iyi olduğu bilinen Harun’a, “Ben çok galibiyet yaşadım. Bu maçta hangimiz görev alırsak alalım ismin önemi yok, Fenerbahçe yine galip gelecek” dedi.

Öte yandan takımın deneyimli isimleri; dün Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanların sonrasında takıma devre arasında katılan oyunculara karşılaşmanın Fenerbahçe camiası için önemine dair birebir konuşmalarda bulundu.



KADIKÖY GELENEĞİNİ YALNIZ BİZ DEĞİL, HERKES İYİ BİLİYOR...

Fenerbahçe kaptanları, takım oyununun ve kontrollü baskının Galatasaray karşısında etkili olacağını vurgulayarak sarı lacivertlilere devre arasında katılan isimlere, “Burası Kadıköy buradan çıkış yok!” sözünün ne anlama geldiğini hatırlattı.

Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Hasan Ali, “Bu maç camiamız için çok önemli. Bu bir derbi Saracoğlu’nda ise sonuç hiç değişmez. İyi günde de kötü günde de zafere yakın taraf her zaman Fenerbahçe’dir. Rakipler de bunu bilerek Kadıköy’e gelir” dediler.

Kaptanlar sözlerini, “Farkındalıklarımızla hareket etmeliyiz, 20 yıldır olduğu gibi sahamızda rakibimizi bir kez daha yenerek bu sezon taraftarlarımıza olan borcumuzun bir kısmını kapatabiliriz” şeklinde sonlandırdı.

Victor Moses derbi için konuştu: Bu maçta taraftarın sevgilisi olmak istiyorum



Fenerbahçe’de derbi öncesi yoğun mesai sürerken futbolcular birbirlerini motive etmeyi de ihmal etmiyor.



Takımın deneyimli oyuncularından derbi hakkında bilgi alan Victor Moses, “Bu maç dünya üzerinde biliniyor, sayılı derbilerden biri. Ancak bu derbideki bir tarafın üstünlüğü biraz farklı. Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum. Biz takım olarak hazırız. Taraftarımız da her zaman hazır” dedi.

Moses ayrıca, “Hiçbir endişemiz ve galibiyetten başka düşündüğümüz bir şey yok! Bu maçın geleneği böyleymiş! Biz de çıkıp gerekeni yapmak zorundayız. Bu büyük taraftarın önünde sahaya sadece futbolumuzu değil yüreğimizi koymalıyız” şeklinde konuştu.

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