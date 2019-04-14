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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
14.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de kaptanlardan provokasyon uyarısı ve galibiyet sözü

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Fenerbahçe'de kaptanlardan provokasyon uyarısı ve galibiyet sözü

Fenerbahçe, bugün sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girmişti. Ezeli rakiplerine karşı Şükrü Saracoğlu’ndaki performanslarını sürdürmek isteyen kaptanlar Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Topal, dünkü antrenman sonrasında takımla bir toplantı gerçekleştirdi.

Sezon başından bu yana her maçta takıma olan desteklerini gösteren taraftarlara borçlu olduklarını ve ezeli rakiplerine karşı ezici üstünlüklerini sürdürmeleri gerektiğine vurgu yapan kaptan Volkan Demirel, “Bize her zaman destek olan taraftarımızın önünde kazanmaktan başka bir amacımız yok. Önceki maçlarda olduğu gibi sahamızda rakibimizi bir kez daha yenerek taraftarlarımıza olan borcumuzun bir kısmını kapatmak istiyoruz. Takım olarak bunu başaracak güce ve kaliteye sahibiz” dedi.
 
“GERGİNLİKLERE DİKKAT”

Volkan Demirel özellikle takıma yeni katılan isimleri uyarıp, “Daha önce bu gibi derbilerde gerginlikler çok fazla oldu. Yılların verdiği galibiyet alamama gerginliği saha içerisinde çok farklı noktalara gelebiliyor. Bu da birebir oyun kalitesini etkiliyor. Provokasyona yol açıyor. Kendimize hakim olup, dikkat etmemiz gerekiyor. Biz oyunumuzu oynayıp onları her zamanki sonuca yani artık gelenekleşmiş olana ulaşacağız” diye konuştu.
 
Topal ve Kaldırım’dan mesaj: Puan durumuna güvenmesinler 

Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım da toplantıyı, “Ligdeki konumumuz ne olursa olsun, Kadıköy’de derbinin tek favorisi her zaman Fenerbahçe’dir. Bu karşılaşmanın camiamız için önemi çok büyük, gereken özeni gösterirsek Galatasaray’ı bir kez daha yenmememiz için hiçbir neden yok. Rakibimiz burada galibiyet tatmadı. Puan durumlarına hiç güvenmesinler! Bu yıl da onlara galibiyet yaşatmayacağız” ifadeleriyle noktaladı.

Toplantı sonrası, tüm futbolcular geleneğin devam edeceği yönünde birbirlerine söz verdiler.

Fenerbahçede kaptanlardan provokasyon uyarısı ve galibiyet sözü

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN GALİBİYET YEMİNİ

Fenerbahçe’de, Galatasaray derbisi öncesi kaleci Volkan Demirel ve Harun Tekin de bir görüşme gerçekleştirdi.
 
Kaptan Volkan, saha içi ve dışında diyaloglarının çok iyi olduğu bilinen Harun’a, “Ben çok galibiyet yaşadım. Bu maçta hangimiz görev alırsak alalım ismin önemi yok, Fenerbahçe yine galip gelecek” dedi.

Öte yandan takımın deneyimli isimleri; dün Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanların sonrasında takıma devre arasında katılan oyunculara karşılaşmanın Fenerbahçe camiası için önemine dair birebir konuşmalarda bulundu.
 
KADIKÖY GELENEĞİNİ YALNIZ BİZ DEĞİL, HERKES İYİ BİLİYOR...

Fenerbahçe kaptanları, takım oyununun ve kontrollü baskının Galatasaray karşısında etkili olacağını vurgulayarak sarı lacivertlilere devre arasında katılan isimlere, “Burası Kadıköy buradan çıkış yok!” sözünün ne anlama geldiğini hatırlattı.

Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Hasan Ali, “Bu maç camiamız için çok önemli. Bu bir derbi Saracoğlu’nda ise sonuç hiç değişmez. İyi günde de kötü günde de zafere yakın taraf her zaman Fenerbahçe’dir. Rakipler de bunu bilerek Kadıköy’e gelir” dediler.

Kaptanlar sözlerini, “Farkındalıklarımızla hareket etmeliyiz, 20 yıldır olduğu gibi sahamızda rakibimizi bir kez daha yenerek bu sezon taraftarlarımıza olan borcumuzun bir kısmını kapatabiliriz” şeklinde sonlandırdı.

Victor Moses derbi için konuştu: Bu maçta taraftarın sevgilisi olmak istiyorum
 
Fenerbahçe’de derbi öncesi yoğun mesai sürerken futbolcular birbirlerini motive etmeyi de ihmal etmiyor.
 
Takımın deneyimli oyuncularından derbi hakkında bilgi alan Victor Moses, “Bu maç dünya üzerinde biliniyor, sayılı derbilerden biri. Ancak bu derbideki bir tarafın üstünlüğü biraz farklı. Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum. Biz takım olarak hazırız. Taraftarımız da her zaman hazır” dedi.

Moses ayrıca, “Hiçbir endişemiz ve galibiyetten başka düşündüğümüz bir şey yok! Bu maçın geleneği böyleymiş! Biz de çıkıp gerekeni yapmak zorundayız. Bu büyük taraftarın önünde sahaya sadece futbolumuzu değil yüreğimizi koymalıyız” şeklinde konuştu.

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