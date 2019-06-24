Fenerbahçe'de Kameni gitmeye yanaşmıyor
Fenerbahçe’nin yeni sezon planlamasında yeri olmayan, ancak Sarı- Lacivertli kulüple sözleşmeleri süren başta kaleci Kameni olmak üzere, Reyes ve Frey, sezon öncesi baş ağrıtacak.
Teknik heyetin yeni sezonda kadroda düşünmediği bu üç oyuncunun sezon öncesi kiralık ya da bonservisleri ile gönderilmesi için yönetim büyük çaba harcayacak.
35 yaşındaki Karemunlu kaleci Carlos Kameni’nin yüksek maaşı sebebiyle ayrılmaya yanaşmadığı, Diego Reyes ve Michael Frey’in ise durumunun belirsiz olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.
Kameni sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezon başında ve devre arasında kendisine getirdiği satın alma ve kiralık tekliflerini de geri çevirmişti.
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