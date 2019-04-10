Fenerbahçe'de kadro dışı kaldı, Başakşehir'le sözleşme imzaladı
Neustadter'in devre arasında kapısından döndüğü Başakşehir ile sözleşme imzaladığı ve gelecek sezon turuncu-lacivertlilerin formasını giyeceği iddia edildi.
Fenerbahçe'de Roman Neustadter dönemi bitti. Teknik heyetin, kalan 7 maçta mecbur kalınmadıkça Rus oyuncuyu kadroya almayacağı öğrenildi.
Bu kararda tecrübeli stoperin sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması ve bu nedenle antrenmanlardaki motivasyon kaybı önemli etken oldu.
Sabah'ın haberine göre; transfer piyasalarında Rus stoperin gelecek sezon çok fazla uzağa gitmeyeceği konuşuluyor. Neustadter'in devre arasında kapısından döndüğü Başakşehir ile sözleşme imzaladığı ve gelecek sezon turuncu-lacivertlilerin formasını giyeceği kaydedildi.
Öte yandan Martin Skrtel'ın da sezon sonunda İtalyan temsilcisi Parma'nın yolunu tutması bekleniyor.
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