Fenerbahçe'nin kupa kadrosu belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TFF 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kadro belli oldu. Ferdi Kadıoğlu, U-19'da gördüğü kırmızı kart sebebiyle bu mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TFF 2. Lig ekibi Tarsus İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın Tarsus İdmanyurdu maçı kadrosu şu şekilde;
Altay, Abdullah, Sadık, Serdar, Zanka, Rami, Isla, Murat, Jailson, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Muhammed, Alper, Deniz, Rodrigues, Vedat, Mevlüt.
FERDİ CEZALI
Sarı lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu, U-19 Ligi'nde oynanan Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Tarsuz İdmanyurdu maçının kadrosuna dahil edilemedi.
MAÇ 20.30'DA
Tarsus İdmanyurdu maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Adana'ya hareket edecek. Ardından otobüsle maçın oynanacağı Mersin'e gidecek.
Mersin Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.
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