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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih SABOVİÇ
07.10.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de kadın basketbola isim sponsoru! Koç'tan Yıldırım'a övgü...

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Fenerbahçe'de kadın basketbola isim sponsoru! Koç'tan Yıldırım'a övgü...

Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi tarihinde ilk kez bir isim sponsoruyla sözleşme imzalıyor. Takımın ismi bu sezon Öznur Kablo olacak. Öznur Kablo ile yapılan anlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hedeflerinde daha büyük sponsorluklar olduğunu ifade ederek, “Sponsorun büyüğü küçüğü yok. Pek çok rakibimizin mecburen küçülmeye gittiği ortamda Aziz başkanın da ortaya koyduğu vizyon içerisinde büyük bir kulüp olma durumunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın yeni sponsorluk anlaşması Fenerbahçe Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde yapıldı.

Öznur Kablo ile yapılan anlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hedeflerinde daha büyük sponsorluklar olduğunu ifade ederek, “Sponsorun büyüğü küçüğü yok. Pek çok rakibimizin mecburen küçülmeye gittiği ortamda Aziz başkanın da ortaya koyduğu vizyon içerisinde büyük bir kulüp olma durumunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Erkek ve Kadın voleybollarda sponsorları yaptık. Bazen taraftarlarımız bize kızıyorlar amatörleri bırakın futbola odaklanın diye. Bu bir anlayış ve duruş. Buralara yapılan yatırımları alıp futbola yatırma durumu yok Finansal Fair Play’den dolayı. Ne kadar harcayacağınız belli. Dolayısıyla öbür taraflarda ödün vermemek için uğraşıyoruz. Bugün basketbol için yaptık İnşallah futbol tarafında bir işbirliğimiz olacak" dedi.

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"HİÇBİR KULÜP İÇİN 2019-2020 YILI KOLAY DEĞİL"

Ali Koç kendilerinin de tüm kulüplerin de zor bir süreçten geçtiğini belirterek; "Burhan bey, yönetici arkadaşlar bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz. Hiçbir kulüp için 2019-2020 yılı kolay değil. Her geçen sene daha da zorlaşıyor. Önümüzdeki günlerde milli maç arasında camiaya sesleniş yapmak istiyorum. Onun daha kararını vermedik. Birkaç konuya açıklık getirmenin zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Öte yandan anlaşmanın 1 seneli olduğu ifade edilirken, Fenerbahçe’nin sponsorluk gelirinin de 4 milyon TL olacağı öğrenildi.

 

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