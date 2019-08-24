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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
24.08.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Jerome Boateng sesleri!

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Yapılan transferler sonrası Bayern Münih’te 4. stoper durumuna düşen Jerome Boateng için Fenerbahçe kiralama teklifinde bulundu. Bu teklifte Jerome Boateng'in ücretinin 3'te 2'lik kısmının karşılanması ayrıntısı da var.

Stoper, ön libero ve sol bek mevkileri için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilginç ve bir o kadar da önemli bir gelişme yaşandı.

CEVAP BEKLENİYOR
Yapılan transferler sonrasında Bayern Münih'te 4. stoper durumuna düşen Jerome Boateng için Fenerbahçe Alman kulübüne kiralama teklifinde bulundu. Bu teklifte Jerome Boateng'in ücretinin 3'te 2'lik kısmının karşılanması ayrıntısı da var.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON
Bayern Münih'ten cevap bekleniyor. Olumlu bir cevap gelirse Boateng çubuklu formayı giyecek. 30 yaşında ve 1.90 boyunda olan Boateng, 76 kez Alman Milli Takım'da oynadı. Piyasa değeri 20 milyon Euro civarında olan Boateng, 2011 yılından bu yana B.Münih forması giyiyor.

JAILSON: ŞU ANDA ÇOK DAHA RAHATIM
Bu sezon stoperde görev yapan Jailson, "İlk başlarda zorlandım ama zaman geçtikçe stopere alıştım. Şimdi çok daha rahatım" diye konuştu.
Boateng fizik gücü, çabukluğu ve iyi bir ayağa sahip olmasıyla 1. sınıf bir stoper olarak nitelendiriliyor.

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