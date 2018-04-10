Fenerbahçe'de Janssen gün sayıyor!
8 Aralık’taki Bursaspor maçında aldığı darbeyle ayak parmağında ödem oluşan Fenerbahçe'nin yıldızı Vincent Janssen, yeniden sahaya çıkacağı günü iple çekiyor.
8 Aralık’taki Bursaspor maçında aldığı darbeyle ayak parmağında ödem oluşan Fenerbahçe'nin yıldızı Vincent Janssen, o tarihten beri forma giyemedi.
Bir süre özel ayakkabı kullanan, sonra havuz terapisine başlayan Janssen, artık takımla çalışıyor. Yıldız futbolcu, yeniden sahaya çıkacağı günü iple çekiyor.
Janssen’in Sivas deplasmanına götürülmesi beklenmiyor ancak bir sonraki hafta Kadıköy’deki Antalyaspor maçında uzun bir aradan sonra kadroya girebilir. (Fanatik)
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