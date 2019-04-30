Fenerbahçe'de Jailson'un yerine Tomas Soucek gelecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Jailson'un yerine Tomas Soucek gelecek
GeriFutbol Fenerbahçe'de Jailson'un yerine Tomas Soucek gelecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Takvim
30.04.2019 - 08:09, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Jailson'un yerine Tomas Soucek gelecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Jailson'un yerine Tomas Soucek gelecek

Fenerbahçe'de, bekleneni veremeyen Jailson’u gözden çıkaran yönetim, Slavia Prag’ta forma giyen Tomas Soucek’i transfer etmeyi planlıyor.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jailson'da beklediğini bulamayan Fenerbahçe operasyon için düğmeye bastı... Sarı- Lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'la yıldızı barışmayan Brezilyalı ön liberoyu sezon sonunda göndermeyi planlıyor. Yönetim, Jailson'un yerine alınacak ismi de buldu.

43 MAÇTA 14 GOL, 8 ASİST!
Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Slavia Prag'lı Tomas Soucek listenin ilk sırasında yer alıyor. 24 yaşındaki Çek yıldız bu sezon 43 maçta 14 gol, 8 asistik mükemmel bir performans sergiledi.

BİRÇOK TAKIMIN LİSTESİNDE
Ersun Yanal'ın Soucek'in maç görüntülerini izlediği ve kesin alınması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi birçok takımın listesinde bulunan Soucek konusunda elini çabuk tutacak.

4 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK
Kısa süre içinde hem Slavia Prag hem de Çek yıldızla masaya oturulacağı öğrenildi. Şu anda piyasa değeri 6 milyon Euro olan Soucek için Çek kulübüne 4 milyon Euro teklif edileceği gelen bilgiler arasında..

GREMIO'YA JAILSON TEKLİFİ!
Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Jailson'u eski takımı Gremio'ya göndermek istediğini yazdı. Sarı-Lacivertliler'in 4 milyon Euro'ya aldığı Gremio'dan 3 milyon Euro talep ettiği ifade ediliyor.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Galatasaray Konya'da büyük fırsat tepti! İşte ligde son durum...

Beşiktaş 13 puandan nasıl şampiyonluk yarışına geri döndü?

Merih Demirallı Sassuolo, galibiyeti Josef Sural'a armağan etti

Ersun Yanal’dan medyaya zeytin dalı