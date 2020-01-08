MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Jailson, Isla ve Gustavo antrenmana katıldı
GeriFutbol Fenerbahçe'de Jailson, Isla ve Gustavo antrenmana katıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 11:52,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Jailson, Isla ve Gustavo antrenmana katıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Jailson, Isla ve Gustavo antrenmana katıldı

Fenerbahçe Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takım, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, iki gruba ayrıldı. Bir grup oyuncu, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Diğer grupta yer alan futbolcular ise topsuz taktik organizasyonları çalıştı.

Kampa katılan Luiz Gustavo, Jailson ve Mauricio Isla antrenmanda yer aldı. Kaptan Emre Belözoğlu'nun ise öğleden sonra Antalya'ya gelerek kampa dahil olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, akşam basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Süleyman Arat aktarıyor: Fenerbahçe'de tek eksik Emre BelözoğluSezonun 2. yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. İstanbul'daki uçakların kalkmaması nedeniyle kaptan Emre Belözoğlu kampa gecikmeli olarak katılıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal ise sarı-lacivertli oyuncularla tek tek ilgileniyor. Yanal, sabah çalışmasında da Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo ile özel olarak ilgilendi. Muhabirimiz Süleyman Arat Fenerbahçe'nin Antalya kampından aktardı...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle