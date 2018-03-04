Fenerbahçe'de istifa sesleri! Ali Koç...
Süper Lig'de Fenerbahçe taraftarları Akhisarspor yenilgisi sonrasında 'yönetim istifa' sesleri vardı.
Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanan maçın son dakikalarında tribünlerden Ali Koç tezahüratları yükseldi. Sarı-lacivertli taraftarlar 3-2 mağlup oldukları mücadele esnasında 'Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon' ve 'Yönetim İstifa' tezahüratları yaptı.
SERİ BOZULDU
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe’nin evinde 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle