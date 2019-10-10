Fenerbahçe'de Isla'ya yeni görev
Nabil Dirar ameliyat oldu, Hasan Ali Kaldırım’ın durumu belirsiz. Ersun Yanal, bu iki futbolcunun yokluğunda yeni sol bekini belirledi: Mauricio Isla...
Sağ bekte Ozan Tufan’ın başarılı performansı nedeniyle burada değişime gitmek istemeyen Yanal, daha önce defansın solunda görev yapmış olan Şilili’ye forma vermeyi planlıyor.
Şu anda milli takım kampında bulunan Isla, döndükten sonra antrenmanlarda yeni bölgesinde denenecek.
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