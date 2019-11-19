Fenerbahçe'de ilk görüşmeden sonuç çıkmadı! Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de ilk görüşmeden sonuç çıkmadı! Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım...
GeriFutbol Fenerbahçe'de ilk görüşmeden sonuç çıkmadı! Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
19.11.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de ilk görüşmeden sonuç çıkmadı! Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe, iki yıldızın temsilcileriyle yapılan ilk görüşmede sonuç çıkaramadı. Önerilen rakam ile talep edilen arasında fark ortaya çıktı. Taraflar yeni bir toplantı için sözleşti

Fenerbahçe yönetimi iç transfer görüşmelerini hız kesmeden sürdürüyor. İlk olarak Nabil Dirar ile masaya oturan ve 2 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz cuma günü sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım için görüşmelerin startını verdi. Milli Takım'daki iki yıldızın menajerleri ile görüşüldü.

Garry Rodrigues milli takımda coştu
Garry Rodrigues milli takımda coştu

YURT DIŞINDAN TALİPLERİ VAR

Sarı-Lacıvertlı takımda 1.8 milyon Euro kazanan iki futbolcunun temsilcilerinin istediği rakam ile yönetimin teklif ettiği arasında fark olduğu, iki tarafın orta yolu bulma adına ilerleyen günlerde bir kez daha masaya oturmak için sözleştiği öğrenildi. Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Ozan Tufan'a yurt dışından tekliflerin olduğu biliniyor. İki futbolcunun da önceliğinin F.Bahçe olduğu, görüşmeler sonlanmadan başka kulüple masaya oturmayacakları da öğrenildi.

VEDAT-ELJİF KAPIŞMASI

Sezon başında F.Bahçe'den Napoli'ye giden Eljif Elmas ile sarı-lacivertli takımın yeni golcüsü Vedat Muriqi, EURO 2020'ye gidebilmek için birbirleriyle kapışacak. Eljif'in takımı K. Makedonya ile Vedat'ın formasını giydiği Kosova, Uluslar Ligi play-off maçları üzerinden turnuvaya gitme hakkı kazanmaya çalışacak. Kazanan Gürcistan-Belarus galibi ile son maça çıkacak.

Fenerbahçede ilk görüşmeden sonuç çıkmadı Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım...

Fenerbahçede ilk görüşmeden sonuç çıkmadı Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle