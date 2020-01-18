Fenerbahçe'de ilk aday Emre Belözoğlu!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Sportif direktörlük görevi için önce Giuliano Terraneo, ardından da Damien Comolli’den ağzı yanan Fenerbahçe’nin yeni sportif direktör için ilk tercihi; Fererbahçe camiasında herkesin sevdiği bir Türk... Şayet o Türk ‘Hayır’ derse, ibre İtalya veya Almanya’ya dönecek. Türk isim olarak akla gelen ilk ve tek isim ise Emre Belözoğlu.

Sarı lacivertlilerde herkesin ‘Tam bu görevin adamı’ dediği Emre Belözoğlu’na ulaşan hanüz resmi bir teklif omasa da Başkan Ali Koç’un sezon sonunda yıldız futbolcunun kapısını çalmasına kesin gözle bakılıyor. Emre Belözoğlu’nun bu teklife nasıl yanıt vereceği, sportif direktörlüğe ‘Evet’ mi diyeceği yoksa, teknik adamlığa mı yöneleceği ise merak konusu.



'Hayır' derse, rota yabancı

Edinilen tüm bilgiler ışığında sarı lacivertlilerde sportif direktör konusunda ilk isim Emre Belözoğlu. Ancak Başkan Ali Koç, cebinde B ve C planlarını da saklı tutuyor. Emre Belözoğlu teklife ‘Hayır’ derse yeni sezonda sportif direktör koltuğunda bir İtalyan veya Alman futbol adamı oturacak. Ali Koç’un teknik direktör ile sportif direktörün aynı ulustan olmasını tercih ettiği bilgisi edinildi. Buna göre Emre ile bir Türk teknik adamın çalışması planlanıyor. B ve C planları devreye girerse İtalyan veya Alman sportif direktörle ile onlarla aynı ulustan bir hoca çalışacak.

'Görevi daha önce bırakmak istedim'

Damien Comolli’nin istifasının ardından perşembe gününün tamamını kulüp binasında geçirdiği bildirildi. Fransız futbol adamının odasındaki eşyaları topladığı ve sarı lacivertli kulübün çalışanlarıyla vedalaştığı öğrenildi. Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Comolli, “Birkaç kez başkandan Kulüp’ten ayrılmayı teklif ettim ama başarılı olamadım. Bu arada, büyük mali kısıtlarımız dahilinde mümkün olan en rekabetçi ekibi oluşturmaya çalışırken, aynı zamanda uzun vadede çalışarak işime tamamen bağlıydım. Fenerbahçe için en iyisini diliyorum” dedi.





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