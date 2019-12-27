MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe’de hücum hattına Nico Gaitan! | Transfer haberleri
GeriFutbol Fenerbahçe’de hücum hattına Nico Gaitan! | Transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.12.2019 - 07:32,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe’de hücum hattına Nico Gaitan! | Transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe’de hücum hattına Nico Gaitan! | Transfer haberleri

Arjantinli yıldız Nico Gaitan, geçtiğimiz sezonun ardından bir kez daha Fenerbahçe’ye önerildi. Ersun Yanal, hücumun her bölgesinde oynayan ve bonservisi elinde olan Nico Gaitan’a sıcak bakıyor.

Sol bek ve stoperin yanı sıra skorer bir kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe’ye menajerler tarafından birçok isim öneriliyor. Bunlardan biri de Nico Gaitan.

Arjantinli, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde de gündeme gelmişti. Ancak Comolli’nin tecrübeli oyuncuyu veto ettiği öne sürülmüş, Chelsea’den Victor Moses 1.5 sezonluğuna kiralanmıştı. Nijeryalı’dan umduğunu bulamayan Fenerbahçe, Gaitan önerisine olumlu yaklaşıyor.

Arjantinli futbolcu, ABD ekiplerinden Chicago Fire’da çok iyi bir sezon geçirdi. Gaitan, 27 lig maçında 4 kez fileleri sarsarken, 11 asist yaptı.

8 sene Avrupa’da kaldı

Sol ayağını kullanan 31 yaşındaki oyuncunun hücum hattının her bölgesinde oynayabilmesi, önemli bir avantajı. Ersun Yanal da yıllarca Avrupa’da Benfica (2010-16) ve Atletico Madrid (2016-18) gibi takımların formasını giyen Nico Gaitan’ın alınmasına sıcak bakıyor.

Yıldız futbolcunun bonservisinin elinde olması da bu transferi avantajlı kılıyor. (Fanatik)

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle