Fenerbahçe'de herkesin konuştuğu rakam! 18...

Fenerbahçe Süper Lig'de 19 Kasım Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 1 saat 50 dakika süren çalışma tempolu geçti. Teknik direktör Aykut Kocaman idman öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla küçük bir toplantı gerçekleştirdi.
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Kocaman, "Devre arasına kadar tüm maçları kazanırsak yarışta kalabiliriz. Tamamen saha içine odaklanmalıyız. Sivas maçıyla yeni bir döneme imza atalım. Her şeyi telafi etmek sizlerin elinde" dedi. (Takvim)