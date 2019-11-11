Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor! Max Kruse...
Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, profesyonelliği ile herkesi kendisine hayran bıraktı.
İş disiplinini tedavisi sürecinde de bozmayan yıldız futbolcuya Fenerbahçe teknik heyeti ve sağlık ekibi övgüler yağdırdı.
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sakatlık sürecindeki profesyonelliğiyle Ersun Yanal ve ekibini kendisine hayran bıraktı. Tedavisi boyunca, bir gün dahi aksatmadan tesislere gidip kontrollerini yaptıran Kruse, sağlık ekibinin kendisine verdiği programı da eksiksiz olarak uyguladı. Bu durum sakatlık sürecini hızla atlatmasına yardımcı oldu.
Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun çalışma ahlakına büyük saygı duyduklarını ifade etti. Samandıra'da Kruse için "Üstün Alman Teknolojisi" yorumu yapıldı.
SAHALARA DÖNÜYOR
Oyuncunun sağlık durumunun hızla iyiye gittiği, Yeni Malatyaspor mücadelesinde takımdaki yerini alabileceği ifade edildi.
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