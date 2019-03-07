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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
07.03.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Hegazi sesleri!

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Fenerbahçe'de Hegazi sesleri!

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel’in yerine West Bromwich forması giyen Ahmed Hegazi’yi getirmek istiyor.

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Martin Skrtel ile sözleşme yenilemeyip yerine İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich’de forma giyen Ahmed Hegazi’yi getirmek istiyor. -

Mısır medyasında yer alan habere göre Hegazi’nin teklife sıcak baktığı ve gelecek sezonda sarı-lacivertli formayı giymek istediği ifade edildi.

28 yaşındaki stoper, bu sezon West Bromwich formasıyla 30 maçta forma giyerken 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

Mısır Milli Takımı formasını 51 kez giyen Hegazi kariyeri boyunca 1 kez kırmızı kart gördü.

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