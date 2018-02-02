Fenerbahçe'de hedef: Olimpiyatta ilk altın madalya

Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusu Selma Altay Rodopman, Dünya Kupası’nı bronz madalya ile tamamlayan Alican Kaynar ve 10. olan Çağla Dönertaş ile ilgili,“Sporcularımızın dereceleri son derece iyi. Bu başarılar tesadüfi değil. Uzun süreli ve planlı çalışmalarımız meyvelerini veriyor. 2015’te göreve geldiğimde yaptığımız planlamaların, başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulumuz tarafından desteklenmesiyle ve onların bizlere inanmasıyla bir sistem oturttuk. Bu sistemli çalışmanın sonrasında da Doğuş Grubu ile bir sponsorluk anlaşması yaptık.

Doğuş Grubu ile yapılan bu sponsorluk anlaşması Türk yelkenciliği için bir ilk oldu. İstikrarlı sistem ve sürdürülebilir başarı için bu çok önemli.

Sponsorluk anlaşması kapsamında tüm sporcularımız için ayrı ayrı çalışma, antrenman ve kamp programları düzenlendi. Aralıksız ve sistemli şekilde çalışmalarını sürdürdüler.

Alican, 2016’da Rio’dan döndükten hemen sonra kampa gitti ve çalışmalara devam etti. Bu çok önemli. ara vermek yok, yarıştan kopmak yok…

Yurt dışında dikkat ediyorum sporcular hep ekiplerine teşekkür ediyorlar. Çünkü önemli olan, başarıyı getiren ekip çalışması.

Alican ve Çağla’nın dünya kupasında aldıkları başarılı sonuçlar için gururluyum. Başarıya ulaşmış olmaları Türk sporu, Türk yelkenciliği adına bir gurur kaynağı” ifadelerini kullandı.

Programda Çağla Dönertaş ise, “Bu yıl okulumdan mezun oldum. Derslerimle birlikte devam ettiriyordum şimdiye kadar antrenmanlarımı ve yarış programlarımı ve daha yoğun oluyordu benim için. Şimdi tüm dikkatimi yelkene vereceğim.

Miami yarışlarında kendimi görmek, denemekti asıl amacım. Öncesinde Avusturya’da dağ kampına gitmiştik, fiziksel olarak hazırlanalım diye. Ben bu kadar az çalışmayla bile 10. olduğumu görünce bu sezon yapacağım yoğun çalışmalarla çok daha iyi yerlere gelebileceğimi gördüm. Miami bitti ancak ara vermeden yarın yeniden kampa gidiyoruz. Tekrardan çalışmalara başladık” diye konuştu.

Alican Kaynar ise, “Miami’de düzenlenen dünya kupası sezonun ilk yarışıydı. Herkes uzun bir kamp döneminden çıkıp hazır bir şekilde bu yarışa geliyor. Çok zorlu bir yarıştı. Bir gün rüzgârlı bir gün hiç rüzgarsızdı. O yüzden günde 3 yarış yapmak zorunda kaldık. Kondisyon ve fitness oldukça ön plana çıktı. Dinlenmeye hiç fırsat kalmadı yarışlar arasında. Rüzgâr karadan estiği için taktiksel ve stratejinin çok ön plana çıktığı bir yarış oldu. Aldığımız bu sonuçlarla diyebilirim ki; kışın kamp döneminde hem kara hem de deniz antrenmanlarında iyi çalışmışız. Sezon uzun. Dediğim gibi doğru yolda olduğumuzu gördük. 2018 bizim için çok önemli bir yıl. Burada önemli olan nokta bu performansımızı koruyabilmek” dedi.

Programa katılanlar şu görüşleri dile getirdi:

Selma Altay Roodopman: Fenerbahçe Doğuş Yelken ekibi olarak profesyonel bir bakış açısıyla spor yönetimi ve planlaması yapmaya çalışıyoruz. Dr. Malte Philip 2015’ten beri bizimleydi. Kendisi dünyaca tanınmış bir yelken profesyoneli. Alman milli takımını çalıştırmış, olimpik sporcuları olan bir profesyonel. 2020’ye dek tüm planlamamızı yaptı. Tüm koordinasyonu, sporcuların planlamalarını, antrenörlerin planlarını hazırladı. Şube olarak 4’ü olimpik antrenör olmak üzere toplam 21 antrenörümüz var. Sporcularımızın her birine ayrı ayrı program, planlama yapılıyor.

Spor psikoloğumuz, diyetisyenimiz, fizyoterapistlerimiz var. Bunların hepsi bir ekip çalışması. Sponsorluktan önce 3 kişilik bir olimpiyat ekibimiz vardı. Şimdi bu kadro genişledi.

Uzun vadeli, sistemli başarı için takım ruhu, know how, bilgi birikimi, ancak bu şekilde oluyor. Sportif başarı için aidiyet çok önemli. Sporculara aile ortamı sağlamanız gerekiyor. Bu anlamda Fenerbahçe sportif anlamda hep lider olmuş bir kulüp.

Hedefimiz Türkiye’nin yelkende ilk olimpiyat madalyasını alıyor olmak. Sportif olarak planlamanız hazırsa maddi olarak da şartlarınız sağlandı ise başarı için hazırsınız demektir. Hep birlikte sporcularımızın başarılarını gururla izlemeye devam edeceğiz.

Biz 2020 Tokyo’ya hazırlanıyoruz ve 2024 olimpiyatları için de planlamamızı yaptık. 3 sporcudan oluşan olimpik takımımız bugün 7’ye çıktı. Önemli olan altyapıdan sporcu yetişmesi ve hedeflerimizin, planlarımızın sürekliliğinin sağlanması.

Altyapı sporcularımız ile olimpik sporcularımızın ortak kampları ve çalışmaları oluyor. Altyapıdaki genç sporcularımız Alican gibi Çağla gibi başarılı sporcuları kendilerine örnek olarak görüyorlar ve daha hırslı çalışıyorlar.

Çağla Dönertaş: Miami’de yapılan Dünya Kupası öncesinde Avusturya’da 8 günlük bir kamp yaptık.Sabah 7’den akşam 9’a kadar günde 4 tane antrenman yapıyorduk. Burada gençlere bu sistemin nasıl olduğunu öğretmeye çalıştık. Çok yorucu ancak çok keyifliydi.

İlk kez böyle bir kamp yapma şansım oldu. Yarın tekrar bu kez olimpik takımla kampa gidiyoruz. Yine yoğun bir çalışma süreci başlıyor.

Alican Kaynar: Yılda 200 günüm yurtdışında geçiyor. 2017 yılı oldukça iyi geçti. Dünya sıralamasında ilk 3’e çıktım ve tüm yıl pozisyonumu korumayı başardım. Princess Sophia’da bronz aldım, World Cup’ı 6. olarak bitirdim. Bir tek Dünya Şampiyonası şanssızlık oldu benim adıma.

Ancak 2017’nin geneline bakacak olursam çok iyi bir sezon geçirdim. Kariyerimin zirvesine çıktım. 2018’in de ilk yarışı itibariyle aldığım bronz madalya ile başarılı grafiğim devam ediyor.

Selma Altay Rodopman: Yelkende rakipleriniz ile aranızdaki asıl farkı ara vermeksizin çalışarak yaratabiliyorsunuz. Yelken ancak rakibinle başarıya ulaşabildiğin bir spor. O yüzden olimpik sporcularımız gidip rakipleriyle olabilecekleri yerlerde kamp ve çalışmalar yapıyorlar. Onların yıllık planlamalarını bu doğrultuda yapıyoruz.

Doğuş Grubu sponsorluğunun ardından sporcular açısından ne gibi farklar oldu?

Çağla Dönertaş: Doğuş Grubu ile yapılan işbirliği gerçekten çok önemli. Ben bir sporcu olarak bunu her zaman söylüyorum. Bizim imkânlarımız dünyanın en iyi ülkelerindekiyle aynı. Bu yüzden hepimizin hedefi madalya… Yelkende başarı için geniş bir ekip gerekiyor. Kulüp, federasyon sponsorlarımız var. Hepsi çok önemli. Biz sporcular olarak şu anda sadece hedeflerimize odaklandık. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Bunlar bir sporcu için çok çok önemli. Kafamız rahat şekilde hedeflerimize doğru yürüyoruz

Alican Kaynar: Tüm sporlarda olduğu gibi -ki yelkende işin maddi boyutu çok ciddi ve önemli- en iyi ekipman, antrenör, ekip olmazsa olmaz. Doğuş Grubu’nun desteği, Kulübümüzün desteği ve federasyonun desteği ile birleşti ve çok güçlü yapı oluşturuldu. En üst seviyede, olimpik boyutta destek alıyoruz. Bunun sürdürülebilir olması çok önemli. Biz ve eminim ki bizden sonraki jenerasyon da büyük başarılara imza atacak

Selma Altay Rodopman: Yelkende başarı için önemli bir üçgen var. Sporcu, kulüp-sponsor ve aile desteği bir arada olduğu zaman başarı geliyor. Aile desteği çok önemli.

Çağla’nın ailesini, Alican’ın ailesini tanıyorum. Onların desteği olmasa her şey daha zor olurdu.

Doğuş Grubu şubemize ve sporcularımıza her anlamda inanılmaz bir destek sağlıyor. Kulübümüz zaten her şartta bizlerin yanında ve bugünlere gelmemizde en önemli pay Fenerbahçemizin…

Çağla Dönertaş: 2020 Tokyo Olimpiyatları hepimizin madalya için ter dökeceği bir organizasyon olacak. Bundan öncekilerde de yine madalya istiyorduk ama bu sefer çok daha gerçekçi noktadayız. Özenle çalışıyoruz. Hepimizin farklı farklı başarılar elde edeceğine inanıyorum ben.

2017’nin son döneminde bir 10 gün Tokyo’da yarıştım ve 10.bitirdim. Çok iyi bir sonuç bu da. Tüm rakiplerim bir aradaydı.

Alican Kaynar: Bizim inanmamızla beraber rakiplerimizin de bizim gücümüzü ve hedefimizi görüyor olması çok önemli. Doğuş Grubu’nun desteği ile bence artık biz o potaya girdik. Rakiplerimiz de bunu hissedecektir. Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak profesyonel bir sistemle çalıştığımızın ve hedeflerimizin büyük olduğunun herkes farkında. Diğer ülkeler ve diğer sporcular. Antrenmanlarımıza ara vermeden konsantrasyonumuzu bozmadan 2020’ye doğru ilerliyoruz.

Selma Altay Rodopman: Altyapı çalışmalarımıza çok önem veriyoruz. Hollandalı ünlü antrenör Stephan de Vires ile 4 yıllık bir anlaşma yaptık. Bizim altyapımızdan ve gençlerden sorumlu. Stephan’ın Avrupa deneyimini altyapımızdaki 60 sporcumuza sunuyoruz. Altyapıdaki sporcularımız, Stephan’ın planladığı Dr. Malte Philipp’in yorumlarıyla son haline gelen bir sistem üzerinden çalışıyorlar.

Altyapımızda çok disiplinli bir sistemimiz var. Antrenörlerimizi de MAlte’nin ve Stephan’ın önderliğinde eğitiyoruz.

Sadece sporcularımızı değil antrenörlerimizi de eğitiyor olmak ve bilginin sistemimiz içinde kalması ve gelişmesi çok önemli.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tüm branşlarda lider olması tek amacımız. Madalyanın ötesinde yelkenin Türk gençleri arasında yayılması çok önemli.

Fenerbahçe Doğuş Yelken’in altyapısına gelebilmek için sporcuların Haziran’da yaptığımız yaz okuluna gelmeleri, kurslara katılmaları gerekiyor. Burada başarılı performans sergileyip seçilen öğrenciler alt yapı takımlarımıza denemeye alınıyor. Orada da başarı sağlayanlar devam ediyorlar ve olimpiyatlara giden sürece dâhil oluyorlar. Yarışlara katılmak istemeyen sadece yelken yapmak isteyenleri de genç yat takımlarımıza alıyoruz.

Burada sayın başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bize sponsorluğun ötesinde bir aile bakış açısıyla yaklaşan Sayın Ferit Şahenk’e ve Doğuş Grubu’na da teşekkür ediyoruz.

Alican Kaynar: 2018’de World Cup serisini takip edeceğim. Olimpiyatlar için ilk kotayı veren Avrupa Dünya Şampiyonası’na katılacağım. Çok zorlu geçecek bir yarış olacak çünkü erkeklerde kotaları düşürdüler. Kota alabilmek için ilk 8 içerisinde olmak gerekiyor ve 2020 Olimpiyatları için bu çok önemli. Sponsorumuz Doğuş Grubu'na bize verdikleri destek için bir kez daha teşekkür ederim.

Çağla Dönertaş: Bu yıl 2020 Olimpiyatları için çok önemli olan kota yarışı var. Erkeklerde kotayı düşürdüler ancak kadınlarda arttırdılar. Ancak yine de kolay olmayacak, herkes performansını göstermeye çalışacak. Biz direkt madalyaya konsantre olmaya çalışacağız. Sponsorumuza teşekkür ediyorum bize verdikleri tüm destek için.