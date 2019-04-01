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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
01.04.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de hedef Juventus'un yıldızı...

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Fenerbahçe'de hedef Juventus'un yıldızı...

Yönetim, Ronaldo, Mandzukic, Dybala gibi yıldızların arkasında kalan 19 yaşındaki yıldız için Juventus ile görüşüp, “Eğer kiralamayı düşünürseniz, Kean’e talibimiz” mesajı gönderecek. En büyük koz, Juventus’un sahibi Andrea Agnelli ile Ali Koç’un dostluğu..

Fenerbahçe son yıllarda forvetlerinden beklediği katkıyı alamadı. Son olarak sezon başında takıma katılan İslam Slimani ve Michael Frey de yokları oynadı. Golcülerin skor üretmekteki sıkıntısı, takımın performansını olumsuz etkiledi. Yönetim, yeni sezonda aynı sorunu yaşamamak için işi sıkı tutuyor. Fenerbahçe’nin hayallerini süsleyen isim ise Moise Kean... 19 yaşındaki futbolcunun hem yetenekleri, hem de kendini göstermek istemesi ve başarıya aç oluşu; onu transfer listesinin ilk sırasına yerleştirdi.

Talipleri çok

Moise Kean, transfer etmesi zor bir isim. Juventus ondan çok şey beklese de Kean, bu sezon olduğu gibi önümüzdeki yıl da Ronaldo, Mandzukic ve Dybala gibi yıldızların arkasında kalabilir. Sarı-Lacivertli Yönetim, İtalyan deviyle temasa geçerek, “Eğer kiralamayı düşüürseniz, Moise Kean’e talibimiz. Gerekirse belirli sayıda maç oynama garantisi de verebiliriz” mesajı gönderilecek. 19 yaşındaki golcü için yaz aylarında Juventus’un kapısının birçok kulüp tarafından çalınacağı kesin gibi görünüyor.

Karar sezon sonunda

Sarı-Lacivertliler’in ise önemli bir kozu var. Juventus’un sahibi olan Andrea Agnelli, aynı zamanda FIAT’ın da sahibi. İtalyan otomotiv firmasının Türkiye ortağı ise Koç Ailesi. Ali Koç ile Andrea Agnelli’nin iş arkadaşlığı, Moise Kean’in kiralanması konusunda Fenerbahçe için ciddi bir avantaj olabilir. İtalyan ekibinin genç yıldızın geleceğiyle ilgili kararı, sezon sonunda teknik patron Allegri ile yapılacak kadro planlamasının ardından alacağı öğrenildi.

İtalya tarihine geçmişti

Euro 2020 Elemeleri’ndeki ilk maçında Finlandiya’yı 2-0 yenen İtalya’da goller Nicola Barella ve Moise Kean’den gelmişti. İki futbolcu da milli takım forması altındaki ilk gollerini kaydetmişti. 28 Şubat 2000 doğumlu olan Kean, İtalya forması altında gol atan ilk 2000 doğumlu futbolcu unvanını alarak tarihi bir başarıya imzasını atmıştı. 19 yaşındaki oyuncu ayrıca önceki gün Juventus’un, Empoli’yi 1-0 yendiği maçta oyuna sonradan girip, galibiyeti getiren golü filelere yollamıştı.

Ronaldonun yokluğunda Juve kayıpsız
Ronaldo'nun yokluğunda Juve kayıpsız

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Şampiyonluk iddiasını sürdüren Liverpool, 90'da gelen golle kazandı...

Liverpool 2-1 Tottenham (MAÇ ÖZET)Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takım Firmino'nun 16. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 70. dakikada Moura ile skoru 1-1'e getirdi. Liverpool, Alderweireld'ın 90. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.
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