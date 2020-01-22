Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla dönüyor
Fenerbahçe'de, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu sezon düzenli forma şansı bulamayan 30 yaşındaki sol bek Hasan Ali Kaldırım'dan iyi haber geldi.
Cuma günü çalışmalara başlayacak oyuncunun Medipol Başakşehir maçına götürülmeyecek olmasına karşın bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasının kafilesinde yer alması bekleniyor.
Harcama limitleri nedeniyle sol bek transferinden şimdilik umudunu kesen Fenerbahçe'ye Hasan Ali'den sevindirici haber geldi.
Bu sezon ikinci kez ağır sakatlık yaşayan milli sol bekin, cuma günü saha çalışmalarına başlayacağı, gelecek hafta takımla antrenmanlara katılacağı ifade edildi.
Hasan Ali'nin Trabzonspor maç kafilesinde olması bekleniyor. (Sabah)
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