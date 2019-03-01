Fenerbahçe'de gözler Soldado'da
Beşiktaş karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak moral bulan Fenerbahçe’de bugün Rizespor karşısında bol gollü bir galibiyetle çıkışını sürdürmek, kötü günleri geride bırakmak istiyor.
Hafta boyunca Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanlarda kilitli defansı açma ve gol bulma çalışmaları yapan sarı lacivertli ekip Rizespor karşısında atak ve gollü bir futbol sergilemeyi hedefliyor.
Tesislere U21 takımını getirten Ersun Yanal genç futbolculara adeta etten duvar ördürtürken as takıma da bu kilitli defansı açıp topu filelerle buluşturma çalışması yaptırdı.
SOLDADO'DAN GOL ŞOV BEKLENİYOR
Takımı için yararlı futbol oynamasına rağmen uzun süredir gol sevinci yaşayamayan Soldado’nun tek forvet olarak çıkacağı bu maçta gol veya gollerle buluşarak şov yapması bekleniyor.
Bu sezon 16 maçta forma giyen Soldado 2 gol 4 asist yaparken son golünü 21 Ocak 20119’da Bursaspor karşısında atmıştı.
Geçtiğimiz hafta Hasan Ali Kaldırım’nın beraberlik golünün pasını veren İspanyol golcü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 50 maçta 14 gol ve 9 asistlik bir grafik çizdi.
Roberto Soldado aynı zamanda kart sınırında bulunuyor. Rizespor karşısında sarı kart görmesi durumunda Başakşehir maçında forma giyemeyecek
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