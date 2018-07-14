Fenerbahçe'de gençler David Badia'ya emanet
Fenerbahçe'de altyapının başına İspanyol antrenör David Badia getirildi.
Gençlere yatırım yapan Fenerbahçe, altyapıyı David Badia'ya teslim etti. BeIN Sports'un haberine göre sarı-lacivertliler İspanyol antrenör ile anlaşma sağladı.
Antalyaspor'a altyapı direktörü olarak gelen Badia, Rıza Çalımbay'ın ayrılmasının ardından A takımın teknik sorumlusu olmuştu. David Badia Barcelona'nın futbol okullarında antrenörlük yapmıştı.
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