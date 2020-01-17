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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2020 - 14:58,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Gaziantep mesaisi! Deniz Türüç müjdesi...

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Fenerbahçe'de Gaziantep mesaisi! Deniz Türüç müjdesi...

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-Lacivertlilerde sakatlığı tamamen geçen Deniz Türüç antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Ersun Yanal'ın forma şansı vermesi halinde Deniz Gaziantep maçında oynayabilecek.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30’da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu idmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak uçakla Gaziantep’e gidecek.

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Fenerbahçede Gaziantep mesaisi Deniz Türüç müjdesi...

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