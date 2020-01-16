Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasın ardından dar alanda çift kale maçla sürdürdüğü idmanı bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.
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