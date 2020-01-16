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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 16:18,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları

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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasın ardından dar alanda çift kale maçla sürdürdüğü idmanı bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.

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